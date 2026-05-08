Intervento per una lite, trovate in un box bici e monopattini elettrici

Intervento delle Volanti della Questura di Piacenza, nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, in via Mischi a Piacenza per una lite in una abitazione. La segnalazione è arrivata da una straniera che riferiva di aver avuto una lite verbale non passata alle vie di fatto con la sua amica e il suo fidanzato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile, che dopo una perquisizione dell’abitazione e del box in uso esclusivo al fidanzato dell’amica, hanno trovato diverse bici e monopattini elettrici, alcuni utensili da lavoro meccanico e - in una sacca ancorata ad una bici - alcune banconote.

Il presunto fidanzato, giunto sul posto, non ha saputo dare una ragionevole spiegazione su tutto quanto trovato dagli agenti. L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura e identificato come tunisino di 31 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale e con un provvedimento, già notificato, di espulsione il 28/08/2025.

Alla luce di quanto emerso e considerato che aveva dichiarato altre generalità e non era in grado di dimostrare il possesso di quanto rinvenuto con apposite fatture d’acquisto e di dimostrare la lecita provenienza delle bici e dei monopattini, è stato denunciato per ricettazione, falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e minaccia. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a diposizione presso il deposito giudiziale, in attesa di essere restituito ad eventuali legittimi proprietari. Chi dovesse riconoscere un mezzo tra quelli sequestrati, precedentemente sottratti o smarriti, può rivolgersi all’Ufficio denunce della Questura per chiedere informazioni.