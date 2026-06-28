Investito da un'auto in viale Sant'Ambrogio, è grave

Gravissimo incidente la notte scorsa, verso le ore 22, in viale Sant'Ambrogio. Un uomo, di origini straniere e dell'età di 26 anni, è stato investito da un'auto. A quanto si è appreso le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione sembra che stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali accanto alla sede dell'Ausl di piazzale Milano. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e la Polizia locale.