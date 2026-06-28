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Investito da un'auto in viale Sant'Ambrogio, è grave

La notte scorsa verso le 22. L'impatto sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce pedonali davanti alla sede dall'Ausl di piazzale Milano

Paolo Marino
Paolo Marino
|1 ora fa
I rilievi della polizia locale
I rilievi della polizia locale
1 MIN DI LETTURA
Gravissimo incidente la notte scorsa, verso le ore 22, in viale Sant'Ambrogio. Un uomo, di origini straniere e dell'età di 26 anni, è stato investito da un'auto. A quanto si è appreso le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione sembra che stesse attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali accanto alla sede dell'Ausl di piazzale Milano. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e la Polizia locale.  

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