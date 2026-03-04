La polizia sequestra dosi cocaina e hashish nei pressi del Pubblico Passeggio

Nel pomeriggio di ieri 3 marzo, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio della Polizia di Stato di Piacenza, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia nei pressi del Pubblico Passeggio, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti tre involucri di cellophane termosaldato contenente 1,24 grammi di cocaina all’interno di un pacchetto di sigarette parzialmente occultato e otto involucri di carta stagnola contenente 51,64 grammi di hashish, dosi pronte all’illecita attività di spaccio.

Sempre nella stessa serata, invece, le Volanti intervenivano, a seguito di segnalazione con l’App YouPol, riguardante una presunta attività di spaccio e di vandalismo, in prossimità di un esercizio commerciale nei pressi del Pubblico Passeggio e giunti sul posto identificavano 5 soggetti presenti, rinvenendo nelle immediate vicinanze un involucro con all’interno hashish, sostanza poi sequestrata a carico di ignoti. Grazie alla presenza capillare sul territorio delle pattuglie impiegate e delle segnalazioni dei cittadini - fanno presente dalla questura - si consente di intervenire prontamente, limitando lo spaccio al dettaglio tra giovani e garantendo un efficace presidio nelle zone del centro.