Ladri in azione tra Fiorenzuola e Besenzone, ritrovata un'auto rubata

Furti tra Fiorenzuola e Besenzone. Ritrovato a tarda sera un pick-up rubato. Gli occupanti si sono dati alla fuga nei campi. Il mezzo, di proprietà del Comune di Bascapè (in provincia di Pavia), è stato abbandonato a San Nazzaro di Monticelli d’Ongina. Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola un possibile collegamento con i colpi commessi e tentati poche ore prima nella zona. Una serie di furti e tentativi di intrusione, seguita dal rinvenimento di un veicolo rubato i cui occupanti si sono dati alla fuga.

È quanto accaduto nella giornata di giovedì 17 settembre tra Fiorenzuola, Besenzone e Monticelli d’Ongina. Nel corso della tarda mattinata, ignoti si sono introdotti in un’abitazione di Fiorenzuola, in via J.F. Kennedy dopo avere forzato una portafinestra. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro la camera da letto e sottratto due orologi e altri oggetti di valore, per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei militari allertati dall’anziano proprietario.

Nel pomeriggio, a Besenzone, un ulteriore tentativo di furto ha interessato un’azienda operante nel settore della produzione di materiali da perforazione. In questo caso, l’attivazione del sistema di allarme ha costretto gli autori a desistere dal loro intento e a fuggire.

L’episodio più significativo si è verificato in tarda serata nella frazione San Nazzaro di Monticelli d’Ongina. Intorno alle ore 23, un cittadino ha segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri delle urla e la presenza di un veicolo sospetto che, dopo avere attraversato un cortile privato, era stato abbandonato in un campo. Gli occupanti, dopo essere scesi dal mezzo, si sono rapidamente dileguati a piedi nelle campagne circostanti. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie delle stazioni Carabinieri di Villanova e Lugagnano, insieme ai militari della stazione di Monticelli. Le ricerche avviate nella zona non hanno consentito di rintracciare i fuggitivi. Il veicolo, un pick-up Ford Ranger bianco, è risultato rubato il precedente 12 settembre a Bascapè, in provincia di Pavia, e di proprietà della locale amministrazione comunale. Il mezzo è stato recuperato e affidato a una depositeria autorizzata, in attesa della restituzione all’avente diritto, ossia al sindaco del Comune di Bascapè (PV), contattato telefonicamente dai militari. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda per ricostruire gli spostamenti del veicolo e identificare le persone che lo hanno abbandonato. I militari stanno inoltre verificando l’eventuale collegamento tra gli occupanti del pick-up e i furti consumati o tentati nella stessa giornata nell’area di Fiorenzuola d’Arda e Besenzone. Si tratta, allo stato, di un’ipotesi investigativa che dovrà trovare conferma attraverso i successivi approfondimenti.