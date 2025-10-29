Ladri in tre negozi, casseforti sventrate
Colpo notturno all'interno del centro commerciale Gotico al Montale. Terzo furto nel giro di poche settimane, anche in questo caso gli scassinatori si sono calati dal tetto
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Torna a colpire la banda del buco nei negozi del centro commerciale Gotico. L'intrusione è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025.
Gli scassinatori, utilizzando una sega flessibile, hanno sventrato due casseforti: quelle del negozio di abbigliamento "Oltre” e della "Piadineria”. All'esercizio commerciale "Poke&Tea” si sono invece accontentati di portare via il fondo cassa. Magro il bottino, che complessivamente ha fruttato poche migliaia di euro.
Sembra che i ladri hanno raggiunto il tetto del centro commerciale con una scala. Una volta arrivati sul tetto hanno scoperchiato una delle plafoniere e si sono introdotti nel condotto dell'aria. Da qui hanno raggiunto la galleria che ospita i negozi.
Si tratta della terza incursione in poco più di tre settimane nel centro commerciale di Montale da parte della banda del buco, a cui si aggiunge un tentativo di incursione neutralizzato dai Metronotte Piacenza.