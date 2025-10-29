Ladri in tre negozi, casseforti sventrate

Torna a colpire la banda del buco nei negozi del centro commerciale Gotico. L'intrusione è avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025.

Gli scassinatori, utilizzando una sega flessibile, hanno sventrato due casseforti: quelle del negozio di abbigliamento "Oltre” e della "Piadineria”. All'esercizio commerciale "Poke&Tea” si sono invece accontentati di portare via il fondo cassa. Magro il bottino, che complessivamente ha fruttato poche migliaia di euro.

Sembra che i ladri hanno raggiunto il tetto del centro commerciale con una scala. Una volta arrivati sul tetto hanno scoperchiato una delle plafoniere e si sono introdotti nel condotto dell'aria. Da qui hanno raggiunto la galleria che ospita i negozi.

Si tratta della terza incursione in poco più di tre settimane nel centro commerciale di Montale da parte della banda del buco, a cui si aggiunge un tentativo di incursione neutralizzato dai Metronotte Piacenza.



