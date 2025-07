Ladri nella pizzeria Grotta Azzurra di via Morigi

Ladri all’interno della pizzeria Grotta Azzurra di via Morigi nella notte fra il 2 e il 3 luglio 2025. Sono riusciti a tagliare le inferriate della finestra del bagno a cui si accede dal muro perimetrale del condominio su cui il locale insiste e che affaccia su via Bozzini. L’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un lavoro in coppia, con uno dei due ladri che si sarebbe poi introdotto nel locale dai servizi, mentre l’altro all’esterno sarebbe rimasto in allerta a fare “da palo”, pronto ad avvertire il complice in caso di eventuali pericoli.

«Una volta all’interno – spiega il titolare Aniello Vuolo che si è reso conto dell’avvenuto furto solo nella mattinata di ieri, quando i dipendenti della pizzeria hanno aperto il locale per preparare il pranzo - i ladri si sono subito diretti al registratore di cassa prelevandone il fondo, oltre a un blister contenente i resti in contanti per l’attività di consegna, per un valore complessivo di circa 3mila euro».