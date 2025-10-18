Lavoro nero, due attività sospese in zona via Colombo

Attività sospesa in due esercizi commerciali per mancanza di documentazione di conformità degli impianti e per l’impiego di lavoratori non in regola. Sette sanzioni amministrative per un totale di 9.500 euro relative alla mancata etichettatura, mancata autorizzazione per svolgere l’attività commerciale, mancata dichiarazione di conformità degli impianti tecnici e per carenze igieniche. Sono alcuni degli esiti dei controlli interforze messi in atto dalla Questura, come pianificato nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, corso dei quali sono stati passati al vaglio una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona di via Colombo.

Nell’ambito di tale azione di contrasto sono state identificate 35 persone, ed i controlli effettuati dal cane antidroga, sia all’interno dei locali che sui soggetti identificati, hanno dato esito negativo per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Tali controlli congiunti proseguiranno nei prossimi mesi anche in altre zone della città, come in centro storico e nelle zone di viale Dante e via Farnesiana, sempre finalizzati al mantenimento della legalità ed impedire possibili azioni che possono incidere sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Ai controlli hanno preso parte una ventina di operatori in servizio alla Squadra Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ai Carabinieri (Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), alla Guardia di Finanza con l’impiego del cane antidroga, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché personale della locale Azienda Unità Sanitaria Locale.