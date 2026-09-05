Lite in via Alberoni finisce a coltellate: un ferito grave

È finita a coltellate la lite che si è scatenata nella tarda serata di venerdì in via Alberoni, proprio sotto i portici del grattacieli dei Mille. Secondo alcuni testimoni, ad affrontarsi sono stati due stranieri, che dopo le minacce reciproche sarebbero passati alle vie di fatto. Uno avrebbe anche estratto un coltello e colpito il rivale, ferendolo gravemente. L'uomo è stato portato d'urgenza dall'ambulanza chiamata da alcuni passanti al pronto soccorso in condizioni molto serie.

Sul posto per gli accertamenti gli agenti della questura, che hanno temporaneamente chiuso via Alberoni.

La polizia sul posto