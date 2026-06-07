Lotta alla pesca abusiva, controlli lungo il Po

Maxi campagna di controlli su circa 180 km del fiume Po fra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Il tratto fluviale piacentino e lodigiano è stato ispezionato dalle Polizie Provinciali di Lodi e Piacenza, dai carabinieri forestali di Lodi e Pavia e da volontari delle associazioni ittiche e venatorie piacentine e lombarde. In mattinata a tre pescatori romeni è stata contestata irregolare pastura per i pesci. All'operazione ha preso parte anche il nucleo navale della Guardia di Finanza di Cremona e Mantova.

Un momento dei controlli sul Po