Lotta alla pesca abusiva, controlli lungo il Po
Maxi operazione tra Emilia-Romagna e Lombardia con le Polizie Provinciali di Piacenza e Lodi, i carabinieri forestali e le associazioni ittiche e venatorie. Tre pescatori romeni all'opera con esche irregolari
Redazione Online
|2 ore fa
Alcune delle pattuglie piacentine impegnate nell'operazione
Maxi campagna di controlli su circa 180 km del fiume Po fra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Il tratto fluviale piacentino e lodigiano è stato ispezionato dalle Polizie Provinciali di Lodi e Piacenza, dai carabinieri forestali di Lodi e Pavia e da volontari delle associazioni ittiche e venatorie piacentine e lombarde. In mattinata a tre pescatori romeni è stata contestata irregolare pastura per i pesci. All'operazione ha preso parte anche il nucleo navale della Guardia di Finanza di Cremona e Mantova.