Malore fatale in vacanza, addio a Cristian Briggi

Un grave lutto ha colpito la comunità piacentina. Cristian Briggi, 49 anni, originario di Cattaragna in Val d’Aveto e residente da anni a Caorso, è morto nel pomeriggio di lunedì 18 agosto mentre si trovava in vacanza in Lunigiana, nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella piscina di un agriturismo a Moncigoli, dove stava alloggiando in vista della partecipazione a un festival musicale organizzato dall’Anpi.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sarebbe stato un malore improvviso. L’allarme è scattato intorno alle ore 16 di ieri: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’automedica e l’elisoccorso Pegaso, che è però rientrato senza effettuare il trasporto d’urgenza. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cristian Briggi lavorava nel patronato della Cgil ed era un volto noto per il suo impegno nel sociale e nella Cooperativa Popolare Infrangibile, dove frequentava il Coro dell’organizzazione.

Briggi era partito da Ferriere in moto per dirigersi verso la Toscana. Su Facebook il dolore degli amici del Coro dell'Infrangibile: «Abbiamo perso un amico, un fratello, un compagno che ci manca moltissimo. Sarai sempre con noi».