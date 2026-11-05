Maltrattamenti e stalking su due donne: esce dal carcere dopo 4 anni e 8 mesi, scatta l'espulsione

Aveva scontato una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti, stalking, minacce e lesioni nei confronti di due donne. Ma per un cittadino ecuadoriano di 29 anni, appena uscito dal carcere, è scattato il provvedimento di espulsione dall’Italia.

A darne notizia è la Questura di Piacenza, che ha comunicato il trasferimento dell’uomo al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gorizia, dove è stato disposto il suo trattenimento.

Le violenze contro due donne

Secondo quanto riferito dalla polizia, il 29enne era stato condannato per diversi reati commessi nei confronti di due donne con le quali aveva avuto una relazione.

In particolare, si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna. Nei confronti di una seconda donna, con la quale conviveva all’epoca dei fatti, aveva invece commesso atti persecutori, minacce e lesioni personali.

Per questi reati aveva riportato una condanna a quattro anni e otto mesi di detenzione, pena che ha terminato di scontare nella mattinata di giovedì 5 novembre.

Il trasferimento al centro di Gorizia

La scarcerazione non ha però comportato il ritorno in libertà sul territorio italiano. Nella serata dello stesso giorno è stata infatti disposta l’espulsione del 29enne, accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia.

La struttura è destinata al trattenimento degli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, in attesa dell’esecuzione del rimpatrio.

L’uomo si trova quindi nel centro friulano in seguito al provvedimento comunicato dalla Questura di Piacenza.