Maxi operazione di polizia: sei arresti e 12 denunce

Sei arresti e dodici denunce (8 maggiorenni e 4 minorenni). Sequestrati quasi 80 grammi di sostanze stupefacenti di cui 3,9 di cocaina, 71,44 grammi di hashish e 4,6 grammi di marijuana. Sequestrate anche 6 armi di diverso genere. Controllate 724 persone (683 maggiorenni e 41 minorenni). E' il bilancio piacentino di una maxi operazione nazionale della Polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. I controlli, che nel piacentino sono stati coordinati dalla Squadra Mobile di Piacenza, si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.

Maxi operazione nazionale

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni.



