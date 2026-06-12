Monopattino a grande velocità sul Facsal fermato dalla Polizia Locale

Durante un servizio di controllo del territorio in orario serale svolto in abiti civili nell’area del Pubblico Passeggio, una pattuglia della Polizia Locale di Piacenza ha individuato un monopattino elettrico che procedeva a velocità sostenuta effettuando manovre pericolose tra i numerosi pedoni presenti. La condotta ha immediatamente attirato l’attenzione degli operatori, che sono intervenuti per fermare il conducente e verificare la regolarità del mezzo. Lo fa sapere una nota inviata dal Comune di Piacenza.

Alla guida vi era un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana, privo del casco protettivo previsto dalla normativa, alla guida di un monopattino modificato, privo della prescritta targa identificativa.

Gli accertamenti hanno però fatto emergere che lo stesso mezzo nei mesi scorsi aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali e nazionali dopo essere stato sequestrato dalla Polizia Locale perché non conforme ai requisiti previsti dal Codice della Strada. In quell’occasione gli approfondimenti tecnici avevano evidenziato caratteristiche incompatibili con quelle di un normale monopattino elettrico, con una potenza e velocità elevatissima, un dato che aveva suscitato forte clamore e acceso il dibattito sui rischi connessi alla circolazione di questi veicoli sulle strade cittadine.

Nonostante il precedente provvedimento di sequestro, il mezzo è stato nuovamente sorpreso a circolare in un’area particolarmente frequentata da famiglie, sportivi e pedoni, aggravando ulteriormente il quadro delle violazioni accertate.

Al conducente è stata contestata la circolazione con un veicolo non conforme alle disposizioni del Codice della Strada. Sul posto è intervenuto anche il proprietario del monopattino, nei cui confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.984 euro. Per il veicolo è inoltre scattata la confisca immediata. Il monopattino è stato affidato alla Depositeria autorizzata dalla Prefettura, ponendo così definitivamente fine alla possibilità che possa tornare a circolare sulle strade cittadine.

L’episodio rappresenta un’ulteriore conferma dell’efficacia dell’attività di controllo svolta quotidianamente dalla Polizia Locale di Piacenza, che continua a presidiare il territorio con servizi mirati e attività preventive finalizzate a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza della comunità e dell’incolumità dei cittadini.

Il Comando rinnova l’invito al rispetto delle regole che disciplinano la mobilità elettrica. I monopattini rappresentano uno strumento utile e sostenibile per gli spostamenti urbani, ma il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. Quando vengono impiegati mezzi modificati, non omologati o capaci di raggiungere velocità paragonabili a quelle di un motociclo, il rischio per pedoni e utenti della strada diventa concreto e inaccettabile, soprattutto in contesti urbani ad alta frequentazione come il Pubblico Passeggio.