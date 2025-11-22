Monticelli, alimenti senza etichetta e beni contraffatti: una denuncia

Nel corso dell’ispezione condotta dai carabinieri della Stazione di Monticelli, coadiuvati da personale dei reparti specializzati dei carabinieri, il titolare di un negozio di alimentari e accessori è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni igienico‑sanitarie e commercio di prodotti con marchi falsi.

Durante le verifiche nell'esercizio commerciale, gestito da un’impresa individuale attiva nel settore della rivendita di prodotti alimentari indiani, è emersa la responsabilità del titolare, un 25enne di origini indiane, di aver detenuto prodotti alimentari privi delle informazioni obbligatorie in etichetta, come l’origine e la data di scadenza. E' stata quindi contestata una sanzione di 2.000 euro, oltre al sequestro dei prodotti privi della documentazione richiesta, affidati in custodia al titolare.

Contemporaneamente, nella medesima ispezione, è stato accertato che il negozio era anche coinvolto nella vendita di capi di abbigliamento e accessori di marca chiaramente contraffatti. Gli articoli sono stati sequestrati e custoditi dalla locale Stazione dei carabinieri che ha provveduto a denunciare il 25enne per l’introduzione e il commercio di prodotti con segni distintivi falsi o alterati.