Non ha esposto il listino prezzi, diffida ad agriturismo

Diffida al titolare di un agriturismo della Bassa piacentina per non aver esposto il listino prezzi. L'ammonimento è arrivato dai carabinieri del Nas di Parma, impegnati in una serie di ispezioni in attività di ristorazione in occasione delle festività pasquali.

Controlli anche in provincia di Parma. In Val di Taro i carabinieri e il personale dell'Ausl hanno ispezionato un bar-ristorante, accertando gravi carenze igieniche: sporcizia vetusta, ragnatele con presenza di ragni vivi, infestazione da blatte in cucina e dispensa, frigoriferi sporchi e malfunzionanti, conservazione impropria degli alimenti. Sono stati sequestrati amministrativamente 80 kg di alimenti (pane, pasta, formaggi, carne, frutta, ecc.) non conservati correttamente e 137 uova scadute, per un valore complessivo di circa 500 euro. Sono state contestate sanzioni per un totale di 3.000 euro. A tutela della salute pubblica, è stato disposto un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione alla filiera dolciaria e gastronomica, al fine di garantire prodotti sicuri e conformi per le tavole dei cittadini