Notti di degrado e alcol, la protesta degli abitanti (VIDEO)

Ancora situazioni di disagio giovanile, ancora proteste da parte dei cittadini nei confronti dei comportamenti che stridono con le regole più elementari di convivenza civile. Il video che pubblichiamo ritrae quello che accade nel centro storico di Piacenza a notte fonda dove rumori e comportamenti molesti turbano i sonni dei residenti.

La situazione, fanno sapere gli stessi residenti, si verifica ogni fine settimana nella zona di via Cittadella. Giovani che vengono alle mani, altri che sembrano perdere i sensi forse per l'alcol, le immagini inviate a Libertà sono girate dagli stessi residenti.