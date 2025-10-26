Patente rubata e contraffatta, multa da 5mila euro

Girava in auto per Castelsangiovanni con una patente rubata e per giunta contraffatta. Un cittadino del Bangladesh deve ora pagare una sanzione pari a 5mila euro per guida senza patente, mentre il veicolo, una Fiat Bravo, è stata fermato per tre mesi. L’automobilista “fantasma” è stato inoltre denunciato per falso e rischia fino a tre anni di carcere. Fermato ad un posto di controllo dagli agenti della Polizia locale, l’uomo ha infatti esibito una patente lituana. Gli agenti hanno accertato che il documento era stato rubato a un cittadino di origine lituana e poi contraffatto in modo maldestro.