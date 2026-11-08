Piacenza, incendio doloso al Centro medico Rocca: tapparella e zerbino bruciati alla Besurica

Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato il Centro medico Rocca, nel quartiere Besurica a Piacenza. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre, intorno alle 3. Le fiamme hanno interessato una tapparella metallica della struttura sanitaria, annerendo anche la parete sovrastante e la tettoia esterna. Bruciato anche lo zerbino.

A segnalare l'incendio sono stati alcuni passanti, che hanno dato l'allarme e sono intervenuti per spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle Volanti. Nei pressi della tapparella è stato trovato uno straccio imbevuto di benzina, elemento che fa ipotizzare un gesto intenzionale.

Non è il primo episodio sospetto che coinvolge i responsabili del centro. Nella notte di Halloween, infatti, ignoti avevano forato gli pneumatici delle automobili del titolare e della moglie. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare se i due episodi possano essere collegati.