Piacenza, incendio doloso al Centro medico Rocca: tapparella e zerbino bruciati alla Besurica
Le fiamme nella notte, l'allarme lanciato da alcuni passanti. Trovato uno straccio imbevuto di benzina. Indaga la polizia, che valuta possibili collegamenti con un precedente danneggiamento.
Ermanno Mariani
|3 ore fa
Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato il Centro medico Rocca, nel quartiere Besurica a Piacenza. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre, intorno alle 3. Le fiamme hanno interessato una tapparella metallica della struttura sanitaria, annerendo anche la parete sovrastante e la tettoia esterna. Bruciato anche lo zerbino.
A segnalare l'incendio sono stati alcuni passanti, che hanno dato l'allarme e sono intervenuti per spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle Volanti. Nei pressi della tapparella è stato trovato uno straccio imbevuto di benzina, elemento che fa ipotizzare un gesto intenzionale.
Non è il primo episodio sospetto che coinvolge i responsabili del centro. Nella notte di Halloween, infatti, ignoti avevano forato gli pneumatici delle automobili del titolare e della moglie. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare se i due episodi possano essere collegati.