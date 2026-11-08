Incendio doloso al Centro medico Rocca: dopo le gomme tagliate, nel mirino anche l’ingresso
Fiamme nella notte alla Besurica, danneggiate tapparella e porta d’ingresso. Gazzola: «Mai ricevuto minacce». Il centro resta aperto, indaga la polizia.
Ermanno Mariani
|4 ore fa
Nuovo episodio vandalico ai danni del Centro medico Rocca, nel quartiere Besurica a Piacenza. Nella notte tra sabato e domenica, fra le 3 e le 4, un piromane ha incendiato la tapparella metallica che protegge la porta automatica della struttura. Le fiamme hanno deformato la serranda, danneggiato la porta e distrutto lo zerbino. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco. La polizia ha avviato le indagini, partendo da uno straccio imbevuto di sostanza accelerante trovato sul posto.
L'episodio segue di una settimana un altro danneggiamento: nel parcheggio del centro erano state tagliate le gomme dell'auto di uno dei gestori e sistemati chiodi sotto gli pneumatici di altre vetture.
«Non siamo a conoscenza di persone che possano avercela con noi, minacce non ne abbiamo ricevute», spiega Riccardo Gazzola, uno dei responsabili. Non esclude però un collegamento tra i due episodi.
Nonostante i danni, il centro medico resta regolarmente aperto. I responsabili assicurano collaborazione agli investigatori e attenzione alla sicurezza di pazienti, personale e residenti.
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