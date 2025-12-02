Piazzale Libertà, due arresti e sette denunce grazie alla app YouPol

Due arresti e sette denunce, nella zona di piazzale Libertà, sono stati effettuati dalla polizia nelle scorse settimane grazie alle segnalazioni di cittadini arrivate tramite la app YouPol, che indicavano una serie di viavai sospetti da parte di cittadini nordafricani in alcune palazzine.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato una serie di monitoraggi ed appostamenti nella zona, individuando vari soggetti di origine egiziana, tra cui alcuni già conosciuti e due di questi, noti agli investigatori perché pluripregiudicati per reati in materia di spaccio e con misure cautelari in atto, rispettivamente degli arresti domiciliari in altra Regione per uno e del divieto di dimora a Piacenza per l’altro, oltre che entrambi sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via.

I due frequentavano Piacenza utilizzando pretestuosamente le autorizzazioni concesse, che gli consentivano di recarsi in città per lavorare o per partecipare a processi, in realtà cercando di ristabilire il gruppo criminale di cui facevano parte, che era stato disarticolato con le recenti operazioni della Squadra Mobile in materia di faide tra cittadini nordafricani ed in materia di traffico di farmaci droganti da parte di medici infedeli.

Per i due, che sono stati bloccati e denunciati per le numerose violazioni, si sono aggravate le misure cautelari in essere e quindi sono stati arrestati con custodia cautelare in carcere.

Gli agenti hanno anche individuato l’abitazione dove avevano trovato rifugio gli altri cittadini segnalati, un appartamento affittato da un cittadino italiano tossicodipendente.

Nella mattinata di venerdì 28 novembre, una decina di operatori della Squadra Mobile hanno fatti irruzione nell’appartamento, dove sono state bloccate e perquisite cinque persone: quattro egiziani, di cui uno con gravi precedenti sempre per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, e l’affittuario italiano.

Nell’appartamento sono stati sequestrati, oltre ad una modesta quantità di hashish, anche 3 bilancini, 2 coltelli sporchi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento di droga.

Due dei fermati sono stati denunciati per aver dichiarato false generalità ai poliziotti nelle procedure di identificazione. Tutti e cinque sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il locatore dell'appartamento è stato colpito da quattro sanzioni amministrative per non aver comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’avvenuta ospitalità dei cittadini stranieri, per un totale di 4.000 euro.