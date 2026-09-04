Picchia la compagna in piazza, poi ordina una birra al bar

Un’altra sera di paura per una giovane piacentina che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, mercoledì sera sarebbe stata aggredita dal compagno, un marocchino di poco meno di trent’anni, nella piazza di Rustigazzo.

Una lite scoppiata nella quiete del borgo dell’Alta Val Chero sarebbe rapidamente degenerata. La donna sarebbe stata presa a schiaffi e colpita alla testa, fino a ritrovarsi insanguinata e sotto shock. Secondo i presenti, mentre la giovane era ancora ferita, l’uomo si sarebbe seduto al bar ordinando una birra.

Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri, arrivati con tre pattuglie. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti. A richiamare l’attenzione erano state anche le grida della donna. Un residente, affacciatosi dal balcone, avrebbe intimato all’uomo di fermarsi, ricevendo in risposta una minaccia.

«La donna perdeva sangue dalla testa», ha raccontato una testimone. Soccorsa dagli infermieri, la giovane è stata medicata e trasferita precauzionalmente all’ospedale di Fiorenzuola, dove le sono state riscontrate lievi contusioni.

Resta ora da ricostruire con precisione quanto accaduto. Da quanto si è appreso, la donna al momento non avrebbe sporto querela, riservandosi di farlo successivamente. La posizione dell’uomo resta al vaglio degli investigatori.