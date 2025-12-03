Pitbull morto, Oipa denuncia il suo proprietario

L’epilogo è tristissimo, il pitbull Raul è morto, Libertà lo ha riferito, ed è scattata una denuncia nei confronti del suo proprietario da parte di Oipa, come annuncia ora l’avvocata Claudia Taccani, responsabile legale in Italia dell’Organizzazione Internazionale per la Protezione Animali.

Ha colpito la vicenda di questo pitbull di soli quattro anni che neppure un ricovero d’urgenza ha potuto salvare. Raul è stato abbandonato da solo in casa e le conseguenze sono state fatali.

L’animale è stato trovato grazie ad alcune segnalazioni da parte dei vicini che avevano sentito i suoi lamenti e si erano allarmati. Ma qualcuno ha riferito che dall’appartamento uscivano anche odori nauseabondi. Di conseguenza sono intervenute le Guardie Zoofile di Oipa insieme alla Polizia locale e ai veterinari del servizio pubblico. La Polizia locale ha aperto una indagine per chiarire la vicenda.

La scena che si è presentata è stata documentata da Oipa anche attraverso una fotografia molto cruda che il nostro quotidiano ha scelto di non pubblicare.

«Nell’appartamento - informa Oipa - Raul è stato trovato immobile e incosciente, di fronte alla portafinestra della cucina. Anche in altre stanze il pavimento era imbrattato di sangue e deiezioni, segno evidente che l’agonia del povero cane si è protratta per diverso tempo, prima del collasso.

La povera bestia è stata trasportata d’urgenza in una clinica veterinaria, ma Raul è apparso subito in condizioni critiche, è anche emerso in seguito che era soggetto a numerose crisi epilettiche, mai approfondite come si sarebbe invece dovuto fare.

L’animale è stato ricoverato, e sottoposto a terapie d’urgenza, ma purtroppo non c’è stato niente da fare, ed è morto poco dopo.

Una vicenda davvero drammatica e l’Oipa ha deciso di denunciare il proprietario, oltre a procedere nei suoi confronti con una specifica istanza al sindaco per chiedere che emetta una ordinanza di divieto di detenzione animali.

«Per quanto noto dalle informazioni disponibili allo stato attuale - spiega l’avvocata Taccani - la morte di Raul sarebbe il risultato di gravi condotte omissive, che dovranno essere chiaramente accertate nelle sedi competenti. Chi ha sbagliato paghi, con tutte le conseguenze legali del caso». A quanto pare, Raul è stato lascito solo per più di un mese e veniva rifocillato una volta alla settimana.

Ora si tratta di accertare la responsabilità di questo grave maltrattamento che ha causato la morte di Raul.