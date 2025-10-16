«Presenza di spacciatori», locale chiuso per 10 giorni

Provvedimento di chiusura temporanea per dieci giorni per un locale pubblico della zona di viale Dante. La sospensione dell’attività, a firma del Questore, si è resa necessaria dopo che privati cittadini, anche attraverso l’amministrazione comunale, avevano denunciato la presenza abituale nel locale di giovani nordafricani dediti allo spaccio di stupefacenti. Analogamente in periodi precedenti, nelle adiacenze dal locale si erano anche verificati scontri tra gruppi criminali contrapposti per la gestione delle attività illecite.

L'attività di controllo e investigativa è svolta sul territorio da personale della Questura di Piacenza, in particolare dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile, oltre al Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna e ad altri reparti, con l'obiettivo di fronteggiare una situazione di degrado e disagio sociale.



