Provincia Thriller: femminicidio in chat, il caso Brandonisio

«Quindici anni possono lenire una ferita, ma non la possono chiudere. Il dolore resta per sempre». Così Piero Brandonisio ricorda la sorella Chiara, assassinata nel luglio 2010 a soli 34 anni. A toglierle la vita fu un uomo mai incontrato di persona, Domenico Iania, conosciuto online tramite Facebook e Msn. Lui aveva mentito sulla propria identità e, al rifiuto di Chiara di proseguire quella relazione virtuale, partì da Morfasso e percorse 800 chilometri per arrivare a Bari con un piano criminale premeditato.

Il femminicidio di Chiara Brandonisio è al centro della nuova puntata di Provincia Thriller, in onda questa sera su Telelibertà alle 21. La trasmissione, condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi, è dedicata ai casi di cronaca che hanno sconvolto il territorio piacentino.

Nel giugno 2011, Domenico Iania venne condannato a 30 anni di carcere con il rito abbreviato.

Durante la puntata interverranno Piero Brandonisio, fratello di Chiara; l’avvocato Nicola Quaranta; il giornalista di Libertà Paolo Marino; il criminologo Carlo Riccardi e lo psicoterapeuta Carlo Grassi, che illustrerà anche i campanelli d’allarme di una relazione tossica.

A Chiara Brandonisio — e a tutte le vittime di femminicidio —è stato intitolato un piccolo giardino a Ceglie del Campo, quartiere di Bari.

