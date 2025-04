Provincia Thriller, quattro amici e un ricordo che resta

“Siamo sempre qui – Quattro amici e un ricordo che resta” è il titolo delle due puntate della trasmissione Provincia Thriller dedicate alla tragedia avvenuta a Puglia di Calendasco l’11 gennaio 2022. In quella notte di nebbia fittissima, quattro amici ventenni morirono in un incidente, la loro auto finì nel fiume Trebbia. La prima puntata è stata trasmessa la settimana scorsa, la seconda andrà in onda questa sera alle 21 sul canale 76. Protagonista della trasmissione condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi sarà Antonella Grandini, mamma di Elisa Bricchi che perse la vita a vent’anni insieme al fidanzato Costantino Merli e agli amici Domenico Di Canio e William Pagani. Interverrà anche la psicoterapeuta Maria Cristina Meloni che da anni conosce Antonella e parlerà delle varie fasi del lutto, di consigli per chi è coinvolto direttamente e chi sta accanto a chi ha vissuto una tragedia. È previsto un collegamento con il giornalista e scrittore Valerio Millefoglie che ha pubblicato il libro e il podcastdedicato agli amici accomunati dal tragico destino. Ci sarà anche la caporedattrice diElisa Malacalza che insieme alle mamme di Elisa e Costantino era andata in Ucraina per l’inaugurazione di un oratorio a loro intitolato (Costantino era cresciuto in un orfanotrofio di Kiev prima di essere adottato). Altri interventi sono quelli dei giornalisti diCristian Brusamonti e Filippo Lezoli e del sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi. Provincia Thriller quest’anno si avvale della preziosa collaborazione di Giovanni Freghieri, il noto illustratore, ogni settimana dedica una tavola all’argomento della puntata. La trasmissione è disponibile anche online sul sito www.liberta.it