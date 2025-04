Provincia Thriller: su Telelibertà il delitto del trolley

Un delitto organizzato nei minimi dettagli e fallito per un soffio. Andrà in onda questa sera, domenica 13 aprile, su Telelibertà, la seconda puntata dedicata all’omicidio del professor Adriano Manesco. La trasmissione Provincia Thriller, condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi, ha ricostruito il caso che nel 2014 sconvolse l’opinione pubblica. Due giovani furono sorpresi la notte del 7 agosto mentre, con fare sospetto, si cambiavano gli abiti in via Nasalli Rocca a Piacenza e una donna chiamò la polizia. Gli agenti arrivarono sul posto in pochi minuti. I due trentenni erano nervosi, non sapevano giustificare la loro presenza nella via e quella dei documenti del professor Manesco sulla loro auto. Poche ore dopo fu scoperto il macabro omicidio. La vittima fu fatta a pezzi e nascosta in alcuni trolley gettati nei bidoni della spazzatura a Lodi. Il movente, secondo gli inquirenti, era economico. Gianluca Civardi e Paolo Grassi furono condannati all’ergastolo, sentenza confermata fino al terzo grado. La puntata di questa sera sarà dedicata al processo e al ruolo del carcere. Interverranno i giornalisti di Libertà Paolo Marino, Ermanno Mariani, Marcello Pollastri, l’avvocato Alessandro Stampais, l’ex garante dei detenuti Alberto Gromi, lo psicologo forense Marco Murgia, l'assistente capo coordinatore Alessandro Capicciola della questura di Piacenza. La regia del programma è di Gianfranco Di Silvestro, il montaggio di Sara Groppi, le riprese di Davide Franchini e le musiche di Morgan Soares. La trasmissione si avvale della preziosa collaborazione dell’illustratore Giovanni Freghieri. Il format è disponibile anche sul sito www.liberta.it