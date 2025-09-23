Pugno durante la rissa, la barista finisce all'ospedale

Una barista cinese, titolare insieme al marito del bar Jolly di Borgonovo, è finita in ospedale dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto durante una rissa scoppiata davanti al suo locale con un gruppo di studenti, pare quasi tutti minorenni, in arrivo dal vicino Polo superiore Volta. Oltre a lei sono stati coinvolti anche i figli di 19 e 20 anni e in seguito anche il marito.

Sull'accaduto le versioni sono molto discordanti. I familiari della donna, ricoverata non tanto per il pugno quanto più per alcune conseguenze al cuore, sostengono una versione mentre alcuni degli studenti coinvolti ne sostengono un'altra. Sta di fatto che la donna dopo la rissa davanti al suo locale è finita in ospedale. A quanto pare il motivo del contendere sarebbe l'area antistante il locale che ogni giorno, al termine della scuola attorno a mezzogiorno, verrebbe occupata in maniera impropria dagli studenti, in attesa del bus. Sul posto più volte sono stati chiamati anche gli agenti della Polizia locale.