Rapina all’alba in via Colombo: i carabinieri fermano due giovani

Due giovani sono stati fermati e denunciati per rapina dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Piacenza dopo aver aggredito e derubato un uomo in via Colombo, nei pressi di un esercizio pubblico frequentato da avventori e giovani anche all’alba.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima - un uomo di 58 anni, di origine congolese - stava camminando lungo la strada intorno alle 5 di martedì 28 ottobre quando è stato avvicinato da due ragazzi nordafricani. I due lo hanno spinto a terra e gli hanno strappato il portafoglio, contenente circa 100 euro, documenti personali e un telefono cellulare.

Allertati tramite il numero unico di emergenza 112, i carabinieri si sono recati immediatamente sul posto. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima - uno dei rapinatori indossava un giubbotto verde, l’altro un giubbotto scuro e pantaloni chiari - i militari hanno avviato una ricerca nella zona.

Poco dopo, i sospetti sono stati localizzati in un garage situato non lontano dal luogo dell’aggressione. All’interno, i carabinieri hanno trovato due giovani di 22 e 21 anni, che sono stati riconosciuti dalla vittima come gli autori della rapina.

Durante la perquisizione personale, il 22enne è stato inoltre trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish, sostanza per la quale è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. L’intervento rapido e coordinato dei carabinieri ha consentito di chiudere il caso nel giro di poche ore, garantendo sicurezza e prevenzione in una delle aree della città più segnalate per episodi di microcriminalità nelle ore notturne.