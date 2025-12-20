Rapina e resistenza a pubblico ufficiale, 26enne arrestato in flagranza

Nella mattinata di sabato 20 dicembre la Volante è intervenuta in via Emilia Parmense, in quanto in un condominio, era stata segnalata da una vicina di casa, una donna che chiedeva aiuto ad alta voce.

Giunti sul posto i poliziotti hanno intercettato sul vano scale un uomo che tentava di entrare in un appartamento con la porta bloccata e dove all’interno si sentiva provenire una richiesta di aiuto. Si trattava del compagno della donna, che cercava di entrare per aiutare la convivente.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna, una italiana di 52 anni, che ha raccontato che poco prima si era presentato alla porta di casa un ragazzo, a lei sconosciuto, il quale, bussando insistentemente era riuscito a farsi aprire e ad entrare nell’appartamento, malgrado la 52enne cercasse di impedirglielo opponendosi anche fisicamente. Ne era nata una breve colluttazione tra i due, fino a quando il ragazzo, armato di coltello preso dalla cucina, l'ha minacciata per poi impossessarsi della borsetta con 1.500 euro, e dandosi subito dopo alla fuga.

Scoperto dal compagno della donna, ha tentato di fuggire ma è stato fermato dai poliziotti arrivati sul posto, i quali hanno recuperato la borsetta ancora in suo possesso.

Il ragazzo, identificato per un cittadino italiano di 26 anni residente a Piacenza, pluripregiudicato, è stato condotto in Questura e arrestato per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.