Resta grave la bimba che ha rischiato di annegare a Calendasco

Restano critiche, ma si registrano piccoli segnali di miglioramento per la bambina di 5 anni che sabato, 25 luglio 2026, ha rischiato di annegare nella piscina comunale di Calendasco. La piccola è ricoverata in Rianimazione all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in elicottero, e la prognosi resta riservata.

Il bagnino e un soccorritore del 118

La bambina era finita sul fondo della vasca, probabilmente a causa di una congestione, ma il bagnino Alessandro Di Marzo l'ha individuata immediatamente e l'ha riportata a riva. Con l'aiuto di alcune ostetriche presenti in piscina è stata rianimata, senza necessità di utilizzare il defibrillatore.

I soccorritori intervenuti alla piscina di Calendasco

Il gestore Gianfranco Boselli e il bagnino hanno raggiunto l'ospedale per incontrare la famiglia. «Siamo ancora molto scossi, ma ora conta solo che la bambina stia bene», ha detto Boselli, spiegando che dalle immagini delle telecamere emerge come l'intera emergenza si sia consumata nell'arco di un solo minuto.