Rissa con coltello, due feriti e via Boselli nel caos

Risse e aggressioni a ripetizione, minacce con coltelli e lancio di oggetti. E così nel tardo pomeriggio di martedì 1 luglio a Piacenza la zona tra via Boselli, via Sbolli e via Martiri della Resistenza è finita nel caos, con scene di violenza urbana. Tutto sarebbe iniziato in via Boselli dove due donne di origine straniera si sono messe a litigare per strada. Un litigio per futili motivi nel quale sono intervenuti diversi uomini, verosimilmente nordafricani, in difesa di una o dell'altra parte. Circa cinque o sei persone in tutto, a detta dei testimoni, pronti a darsela di santa ragione, con calci e pugni.

Un altro gruppo di stranieri avrebbe approfittato della situazione per creare ulteriore caos: avrebbero minacciato gli altri con un coltello e un martello, lanciando oggetti. Incredibilmente, in tutta questa situazione, risultano ferite in modo non grave solo un paio di persone coinvolte nella rissa. Sul posto sono intervenute ben quattro volanti della polizia di stato, due gazzelle dei carabinieri, tre pattuglie della polizia locale e pure i militari dell'esercito. Ed è stato necessario chiudere al traffico via Boselli per garantire la sicurezza delle persone presenti in zona.

Sono state bloccate e portate in questura almeno quattro persone. Uno degli uomini feriti, in particolare, ha opposto resistenza ed è stato necessario immobilizzarlo prima di essere trasportato in pronto soccorso con un'ambulanza della Croce Bianca.