Rogo in una ditta a Pontenure, bruciate 10 tonnellate di plastica

Fiamme altissime, nella notte, verso le 2, in strada Ponteriglio a Pontenure. Un incendio ha infatti devastato l'azienda NL Recycling, che si occupa di preparazione per il riciclaggio di materiale plastico e smaltimento rifiuti. Sono finite in cenere dieci tonnellate di plastica. A dare l'allarme è stata una guardia di Metronotte, che ha subito contattato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I pompieri sono subito intervenuti da Piacenza, Fiorenzuola e anche con rinforzi da Parma per tentare di domare il rogo: per farlo sono state necessarie ore di lavoro e una botte da 25mila litri d'acqua.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Non risultano al momento feriti o intossicati, ma secondo quanto è stato possibile apprendere sarebbero andate in fiamme tonnellate di rifiuti stoccati. Si cercano le cause dell'incendio.