Ruba uno smartphone con un dispositivo artigianale, scoperto e denunciato

Un disoccupato di 41 anni, residente a Cremona e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo è stato colto sul fatto mentre cercava di rubare uno smartphone del valore commerciale di circa 900 euro in un centro commerciale cittadino.

Secondo quanto accertato tramite le testimonianze dell’addetta alla vigilanza, il 41enne aveva cercato di sottrarre il telefonino manomettendo la confezione con un strumento artigianale magnetico. L’uomo avrebbe poi oltrepassato le barriere antitaccheggio, che si sono messe a suonare. I militari dell'Arma, intervenuti sul posto, hanno trovato nelle sue tasche uno strumento ritenuto idoneo ad aprire confezioni in plastica rigida contenenti dispositivi elettronici. Il cellulare è stato restituito integro alla direzione del punto vendita, mentre lo strumento utilizzato è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di convalida.

Il 41enne è stato denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.