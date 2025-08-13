Scambio sospetto in via Colombo: maxi sequestro di cocaina, arrestato 26enne

Nuovo intervento della polizia di Stato contro lo spaccio di droga a Piacenza. Lunedì 11 agosto, durante un servizio di osservazione in via Colombo, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato uno scambio sospetto tra due veicoli. Dopo un rapido contatto tra un’auto e un furgone, i mezzi si sono allontanati in direzioni diverse, ma entrambi sono stati fermati.

A bordo del furgone è stato identificato un italiano di 48 anni, che ha consegnato spontaneamente agli agenti una bustina contenente cocaina (0,82 grammi). L’altro veicolo era guidato da un 26enne dell’Est Europa, residente nel Piacentino e regolare sul territorio nazionale. Durante la perquisizione del veicolo e della persona, sono stati trovati 360 euro in contanti, due cellulari e materiale per il confezionamento della droga.

La perquisizione domiciliare successiva ha portato al sequestro di circa 600 grammi di cocaina già suddivisa in 61 dosi termosaldate e 19 pezzi solidi, oltre a materiale da confezionamento e 12.750 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 26enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e, dopo la convalida in Tribunale, trasferito nel carcere di Piacenza. Il 48enne è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore. Le indagini proseguono per risalire alla rete di clienti e ai canali di approvvigionamento della droga.