Schiacciato da un cavallo, 60enne trasportato a Parma

Grave un sessantenne di Fiorenzuola schiacciato da un cavallo nel maneggio Il Biancospino Asd, in località Schiavetta di Carpaneto. L'infortunio è avvenuto oggi, 7 giugno 2025, intorno alle 17. Pur non avendo mai perso conoscenza, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Parma in eliambulanza.

Il cavallo ha incespicato sulle proprie zampe, è caduto e ha fatto una sorta di capriola, schiacciando per qualche secondo il cavaliere, che avrebbe subito un trauma toracico. Subito lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e poi l'elicottero arrivato da Parma.