Scippano una collanina e fuggono in monopattino

Nel pomeriggio scorso le Volanti della questura di Piacenza sono intervenute sul Facsal, chiamate per lo scippo di una collanina.

Gli agenti hanno rapidamente raggiunto la vittima, un ragazzo di 26 anni, che ha descritto accuratamente i due soggetti che l’avevano avvicinata con una scusa, a bordo di un monopattino elettrico. Uno ha attirato la sua attenzione con una scusa, l’altro gli ha strappato dal collo una catenina in acciaio con ciondolo raffigurante un teschio in argento, scappando poi rapidamente proprio con il monopattino.

Le Volanti si sono così messe alla ricerca dei due, descritti con barba folta e nera, capelli ricci e neri, uno vestito completamente di scuro, l’altro con un cappello marrone e gesso ad una mano.

Mezz'ora dopo, la vittima ha richiamato la questura spiegando di aver riconosciuto uno degli autori del reato nei pressi di vicolo Barozzieri. Così gli agenti lo hanno raggiunto e perquisito, trovandogli nella tasca del giubbino la collana oggetto del furto.

Portato in questura, il giovane è stato identificato: si tratta di un marocchino di anni 21, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato arrestato in flagranza di reato per furto con strappo in concorso. Oggi, durante la direttissima in tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto, applicando il divieto di dimora a Piacenza e provincia.