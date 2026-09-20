Scontro auto-moto alla diga del Molato, grave un 45enne



Grave incidente nella serata di oggi lungo la Statale 412, nei pressi della diga del Molato. Per cause ancora da accertare si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni, rimasto ferito in modo serio nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Borgonovo e l’eliambulanza. Il 45enne avrebbe riportato diversi traumi, tra cui una sospetta frattura al bacino. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

