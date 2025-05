Scontro fra tre auto, denunciato guidatore ubriaco

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza uno dei guidatori delle tre auto che si sono scontrate sul cavalcavia della statale 10 a Castelvetro nella serata di domenica 25 maggio. L'ultimo di ben sei incidenti rilevati in dieci ore dai carabinieri in diverse zone del Piacentino: schianti di vetture e moto, feriti e liti in strada, danni causati da un cinghiale.

Dopo lo scontro fra un'auto e una moto ad Ancarano di Rivergaro di cui abbiamo già riferito, nella stessa mattina un'auto è uscita di strada in località Ca’ Orezzi sulla strada provinciale bis vicino a Gropparello. Il guidatore è stato trasportato in pronto soccorso per una ferita al braccio. Di lì a poco a Grondone Sotto di Ferriere, una discussione tra conducenti a seguito di un incidente senza feriti ha reso necessario l’intervento della pattuglia dei carabinieri di Bettola. La situazione è stata rapidamente riportata alla calma. Mezz’ora dopo, alle 14 circa, in località Casoni a Piozzano, i carabinieri di Agazzano sono intervenuti per un lieve contatto su una strada stretta. I conducenti hanno provveduto autonomamente alla rimozione dei mezzi, non richiedendo cure mediche.

In serata, dopo le 21, la carambola di auto a Castelvetro; una vettura durante un sorpasso si è scontrata un veicolo che procedeva nella corsia opposta coinvolgendo anche una terza macchina: il guidatore è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.