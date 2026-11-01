Scontro tra auto a Trevozzo, sei feriti lievi

Scontro tra due auto questo pomeriggio a Trevozzo sulla strada statale 412 tra una Ford Kuga e una Ford Fiesta.

Per cause in corso di accertamento le due vetture sono venute a contatto. L'urto è stato violento: una delle due auto è finita fuori dalla sede stradale; l'altra di traverso sulla carreggiata. Entrambe hanno perso lo pneumatico anteriore lato guidatore.

Sei i feriti per fortuna nessuno in modo grave. Sul posto sono accorse l'autoinfermieristica del 118 di Castelsangiovanni, la Croce Rossa di Borgonovo, la Pubblica assistenza di Agazzano, i Vigili del fuoco di Castelsangiovanni e i carabinieri di Bobbio. I mezzi sono stati rimossi da Caniglia.