Scontro tra auto a Trevozzo, sei feriti lievi
L'incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla ss 412. Violento l'impatto tra le due vetture che entrambe hanno perso lo pneumatico lato guidatore
Redazione Online
|4 ore fa
Una delle due vetture coinvolte nello scontro - © Libertà/Massimo Bersani
Scontro tra due auto questo pomeriggio a Trevozzo sulla strada statale 412 tra una Ford Kuga e una Ford Fiesta.
Per cause in corso di accertamento le due vetture sono venute a contatto. L'urto è stato violento: una delle due auto è finita fuori dalla sede stradale; l'altra di traverso sulla carreggiata. Entrambe hanno perso lo pneumatico anteriore lato guidatore.
Sei i feriti per fortuna nessuno in modo grave. Sul posto sono accorse l'autoinfermieristica del 118 di Castelsangiovanni, la Croce Rossa di Borgonovo, la Pubblica assistenza di Agazzano, i Vigili del fuoco di Castelsangiovanni e i carabinieri di Bobbio. I mezzi sono stati rimossi da Caniglia.
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