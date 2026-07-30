Scontro tra auto e camion in autostrada, muore un 53enne
L'incidente è avvenuto all'alba sull'Autosole tra Fiorenzuola e Fidenza. La viittima, del Parmense, era alla guida della vettura. Lunghe code in direzione di Milano
Redazione Online
|2 ore fa
Intervento dei vigili del fuoco in autostrada (foto di repertorio)
Tragedia all'alba in autostrada A1. Nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Milano, un camion e un'auto si sono scontrati per cause da chiarire. Il conducente della vettura, un 53enne residente nel Parmense è morto in seguito all'impatto. Illeso il concucente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco e i soccorritori del 118 purtroppo però per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha provocato lunghe code.
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