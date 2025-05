Scontro tra auto in via Primo Maggio, paura ma nessun ferito

Scontro fra due auto poco dopo le 19,30 in via Primo Maggio a Piacenza. Ad essere interessate le due corsie centrali all'altezza di via Atleti Azzurri d'Italia. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica del 118. Solo una grande paura perché fortunatamente i conducenti non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei soccorritori. Per i rilievi di legge e per regolare il traffico è intervenuta una pattuglia della polizia locale.