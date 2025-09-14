Scontro tra moto e auto, grave una donna di 53 anni

Gravi le conseguenze per una coppia che viaggiava su una moto. Oggi, 14 settembre 2025, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Sarmato. La più grave è una 53enne che è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma, mentre il compagno 57enne è stato trasportato in pronto soccorso a Piacenza, in condizioni meno gravi.

L'incidente si è verificato poco prima delle 11. Secondo una prima ricostruzione, affidata ai carabinieri intervenuti sul posto con tre pattuglie, sembra che una Fiat Panda proveniente dal semaforo di Sarmato stesse svoltando in paese in via Manzoni.

La moto - che proveniva da Rottofreno in direzione opposta - non è riuscita a evitare lo scontro con la parte posteriore della Panda. Dopo il primo urto, la moto è finita contro una Skoda che seguiva la Panda a poca distanza.

Sul posto un'automedica del 118 assieme a due ambulanze della Croce Rossa da San Nicolò e della Pubblica Assistenza Valtidone.