Sfide tra auto a folle velocità lungo i viali Maculani e Tramello

I piloti della notte, a quanto pare, testano il brivido della velocità illegale nei viali del centro storico. Succede lungo viale Tramello, che unisce Porta Borghetto a via Campagna e in viale Maculani, che, per certi aspetti, ne rappresenta il prolungamento sotto le mura, verso Barriera Milano. L’allarme nasce dal Gruppo di vicinato di zona.

Teniamo naturalmente riservate le testimonianze, ma eccole. «Passano molte macchine nel viale alberato soprattutto di notte e ad alta velocità». C’è chi ha fatto un filmato su queste scorribande, al momento non è stato possibile recuperarlo. Qualche residente ha però segnalato questi giochi pericolosi alla polizia municipale, accompagnando la richiesta di una telecamera in zona. E il referente del Gruppo ha poi ufficializzato la comunicazione alla Municipale.

Un altro residente dell’area di Porta Borghetto conferma: «Dalle mie finestre vedo le accelerazioni fino allo stop di via Campagna, sono praticamente giornaliere».

C’è chi ha osservato che anche in via Campagna le auto arrivano da piazza Borgo e si lanciano in velocità fino alla rotonda di via XXI Aprile. La richiesta di inserire un paio di dossi non è stata per ora presa in considerazione. Un abitante teme che le corse su viale Tramello diventeranno ancor più pericolose «se persisterà l’idea di realizzare l’entrata e l’uscita del nuovo parcheggio all’ex Acna all’imbocco di via San Bartolomeo».