Si affaccia alla finestra e trova due incappucciati

Si avvicina alla finestra e trova i ladri con il passamontagna. È successo martedì sera in un condominio di via Faggi, nel quartiere Besurica di Piacenza. A raccontare l’accaduto è Roberto Bersani: «Alle 20:30, sono uscito dalla mia camera e sono andato in sala per tirare giù la tapparella. Ho guardato fuori e ho visto due ladri sul balcone, al pianterreno. Ho le inferriate, quindi è impossibile che potessero entrare in casa mia senza fare rumore. Probabilmente, volevano arrampicarsi ai piani superiori, attaccandosi alla condotta sulla parete. C’era anche un terzo malvivente che stava scavalcando la ringhiera per salire sul mio balcone». A quel punto, i ladri hanno incrociato lo sguardo con il cittadino e sono scappati. È l’ennesimo episodio che accende l’allarme insicurezza alla Besurica. Proprio questo condominio di via Faggi, tra l’altro, è finito nel mirino dei ladri più volte. Poche settimane fa, un’auto era stata ritrovata senza due portiere nel parcheggio della palazzina: “sventrata” da un’azione fulminea dei malviventi durante la notte. La scorsa estate, invece, alcuni residenti del condominio in via Faggi - ma non solo - avevano rinvenuto le strisce di silicone sulle porte blindate dei loro appartamenti: una tecnica dei ladri per capire se qualcuno è in casa e colpire senza essere scoperti.