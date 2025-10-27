Si avvicina alla ex compagna, scatta il braccialetto elettronico: arrestato

Nella serata di sabato 25 ottobre le Volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato un uomo italiano di anni 43, per non aver rispettato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Gli agenti sono intervenuti in soccorso della donna in seguito all’alert del braccialetto elettronico, scattato in sala Operativa. Gli operatori della volante erano già intervenuti nello stesso giorno per episodi analoghi senza che l’uomo fosse rintracciato. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato la presenza dell’auto in uso dell’uomo, davanti l’ingresso del palazzo dove risiede la donna, senza però riscontrare la presenza dell’uomo.

Dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute, invitandola a restare in casa, hanno ripreso i controlli del territorio individuando l'uomo che con la propria auto si era diretto a forte velocità verso la Volante. E' stato bloccato, nonostante i ripetuti tentativi di fuga, e arrestato per il mancato rispetto della misura cautelare personale prescritta e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata odierna, a seguito della direttissima, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e il 43enne è stato portato alle Novate.