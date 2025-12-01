«Siamo videomaker» ma nell'auto i carabinieri trovano attrezzi da scasso

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Castell'Arquato, intervenuti a Castelnuovo Fogliani su segnalazione di un residente che aveva notato movimenti sospetti in una villa abbandonata.

Al loro arrivo hanno riscontrato la presenza di sei persone - tre uomini e tre donne - che nonostante sostenessero di essere videomaker con la passione per l’esplorazione di luoghi abbandonati, attività conosciuta come «Urbex», non avevano alcuna attrezzatura per le riprese, mentre nelle loro auto sono stati rinvenuti un coltello, e attrezzi da scasso come un piede di porco, una tronchese e altre attrezzature.

Gli attrezzi sono stati sequestrati e un uomo di 38 anni ed una donna di 59 anni, residenti nel modenese, sono stati denunciati per possesso di coltelli e di strumenti atti a commettere effrazioni.

Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare la durata della permanenza del gruppo nella villa e accertare eventuali reati di invasione di proprietà.