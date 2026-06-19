Sorpresi a rubare sulle auto, denunciati due pregiudicati

Nella giornata di venerdì 19 giugno, un singolare intervento congiunto della Squadra Mobile e della Squadra Volante ha portato alla denuncia in stato di libertà di due noti pregiudicati nel territorio, colti nel tentativo di saccheggiare due autovetture private parcheggiate nei pressi della Questura. Approfittando delle prime ore del pomeriggio e convinti di agire indisturbati, i due malviventi hanno puntato due autovetture in sosta nel parcheggio adiacente la Questura con l’intento di forzarle e asportare gli oggetti custoditi all’interno.

I malintenzionati non avevano considerato però il forte spirito di osservazione e il senso del dovere di un agente, libero dal servizio ed effettivo presso la Questura di Aosta presente nei pressi del parcheggio in quel momento, che notando l’azione sospetta dei due individui ha prontamente allertato i colleghi. In seguito alla segnalazione, sul posto sono giunti congiuntamente colleghi delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno colto i due soggetti mentre tentavano l’effrazione, bloccandoli ed evitandogli la fuga. Accompagnati presso gli uffici della Questura, i due uomini - già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio - sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in corso.