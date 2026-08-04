Tragedia a Codogno, giovane piacentino schiacciato da un camion

Tragedia verso le 5 del mattino di martedì 4 agosto nel parcheggio di un supermercato di Codogno situato nella zona dell'ospedale. Un piacentino è morto schiacciato da un camion. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che aveva 35 anni, si sarebbe fermato fra il rimorchio e la motrice mentre l’autista dormiva. Quando l’autista si è svegliato ed ha rimesso in moto il giovane non ha avuto scampo. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il magistrato di turno. Anche l’autista del camion è un piacentino, di 59 anni.