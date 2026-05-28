Spacca i finestrini delle auto alla stazione e ruba: denunciato 56enne

Nella notte del 27 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti a Piacenza in viale Sant’Ambrogio, nell’area dei parcheggi adiacenti alla stazione ferroviaria, dopo la segnalazione di una residente nei palazzi di fronte che dal suo balcone aveva notato un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta. L’intervento, scattato intorno all’1.45, ha permesso ai militari di sorprendere e bloccare poco dopo un 56enne residente a Piacenza, denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

All’arrivo della “gazzella”, i militari hanno udito rumori di vetri infranti e hanno subito individuato una prima auto danneggiata, alla quale era stato rotto il finestrino posteriore destro e danneggiata la maniglia della portiera anteriore destra. Poco distante sono stati riscontrati danni anche su un’altra vettura grigia, con segni di forzatura sul vetro laterale lato guida, e su un fuoristrada, trovato con il finestrino anteriore sinistro infranto e l’abitacolo rovistato.

Il sospettato è stato fermato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate. Secondo quanto ricostruito, aveva le mani sporche di detriti e vetro ed era in possesso di un attrezzo metallico di circa 17 centimetri, con estremità a cacciavite, ritenuto idoneo allo scasso e posto sotto sequestro. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato diversi oggetti ritenuti provento di furto: un paio di occhiali da sole con custodia nera, una spazzola per capelli grigia, un peluche azzurro raffigurante un uccello con un cuore rosso e un pantalone bianco da uomo. Tutto il materiale è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato negli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per le procedure di identificazione, e dopo aver notiziato l’Autorità Giudiziaria, il 56enne è stato denunciato in stato di libertà.