Spaccio di "droga dell’amore" e sequestro di persona, un arresto

La Polizia di Stato, nella giornata di giovedì 28 maggio, ha tratto in arresto un cinquantenne italiano per detenzione e spaccio di MDPV, una droga sintetica definita la “droga dell’amore”, in quanto utilizzata per le pratiche sessuali del c.d. “chemsex”. Altri due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, e tutti e tre sono stati accusati sia di spaccio di stupefacenti che di sequestro di persona.

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Mobile e del locale U.P.G.S.P. sono intervenuti presso l'ospedale di Piacenza, assieme al personale del Posto Fisso di Polizia, in quanto gli operatori sanitari avevano segnalato in triage la presenza di una venticinquenne italiana, che aveva dichiarato di essersi sentita male dopo esser stata indotta ad assumere la “droga dell’amore”. Gli agenti hanno identificato in sua compagnia anche l’ex fidanzato che era andato al pronto soccorso al seguito della donna.

La donna ha raccontato che nel primo pomeriggio di ieri, l’ex fidanzato ed un amico l’avevano raggiunta a Cremona per portarla a Piacenza in macchina, allo scopo di offrirle droga per farla poi partecipare ad un festino. Nel tragitto i due uomini le avrebbero fatto fumare sostanza stupefacente, che poi è emerso essere MDPV (metilenediossipirovalerone).

Giunta a Piacenza, presso l’abitazione di un terzo uomo, la donna si è sentita male, ed ha chiesto aiuto ai tre, che invece l'anno costretta a rimanere all’interno dell’abitazione, chiusa a chiave, e senza cellulare. Nella mattinata del 28 maggio le è stato restituito il telefono ed è riuscita ad allertare i soccorsi.

La donna ha dichiarato ai poliziotti che nell’abitazione dove era avvenuto il festino c'erano ancora quantitativi di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione trovando 8,5 g di MDVP, un bilancino di precisione ed uno storditore elettrico. Il 50enne è stato arresto in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’ex fidanzato ed il proprietario di casa sono stati denunciati per concorso nell’attività di spaccio, e tutti e tre i soggetti deferiti a piede libero anche per sequestro di persona.

Il sequestro della sostanza stupefacente in questione è estremamente raro in questa Provincia, ed è stato possibile identificare la sostanza anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale del Comune di Piacenza, attraverso l’utilizzo di uno specifico macchinario per l’analisi della sostanza stupefacente. L’arresto del cinquantenne è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora.